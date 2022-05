Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 12 maggio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Sei molto pensieroso: questo Giove, da poche ore nervoso, ricorda di stare attenti ai conti. Chi ha appena aperto un’attività o l’ha fatto alla fine dell’anno scorso dovrà stare attento alle spese oppure ci sono delle piccole tensioni da superare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se c’è una cosa che riesci a fare bene è controllare le tue emozioni, ma fino a che punto? Se c’è rabbia nei confronti di chi non ti capisce, non ti aiuta o è contro di te, adesso potresti innervosirti. Sarai comunque alla ricerca di emozioni vere, quelle per cui vale la pena anche correre dei rischi e mettersi in gioco anche quando può fare un po’ più paura.

Giovedì 5 maggio, la giornata di Acquario e Pesci

Acquario: È un cielo molto creativo. La giornata è un po’ faticosa, però credo che, in questo periodo, molti Acquario stiano cercando di ritagliarsi uno spazio per sé stessi o rispolverare un hobby e farlo diventare qualcosa di più. Bisogna però scartare le cose inutili e soprattutto quelle persone che, ogni tanto, ti fanno innervosire. L’Oroscopo Paolo Fox suggerisce: spazza via anche le recriminazioni! L’Acquario dimentica facilmente e anche le persone che gli hanno fatto del male, secondo gli Acquario, hanno diritto a una seconda possibilità. Questo è lodevole, ma attenzione a non infilarti di nuovo in un guaio.

Pesci: Giornata forse un po’ faticosa. Dipende dalle circostanze, ma se ci sono degli impedimenti, di tipo fisico o morale, o semplicemente non ti senti in perfetta forma, non strafare! Sai che hai questo senso di rivalsa nei confronti del passato o di una persona che ti ha fatto del male. Però quando si lanciano emozioni negative, poi si raccolgono anche emozioni poco chiare.Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarai sorpreso dall’amore nel fine settimana e comunque, in questi giorni, anche se sei pensieroso, cerca di fare l’impossibile per ritrovare un po’ di tranquillità interiore. Questo è un oroscopo importante per coloro che hanno rimandato da tempo decisioni o che si sono sentiti fortemente in crisi o in dubbio per una scelta da fare. Tutto si può recuperare con un po’ di giudizio e di buona volontà.

