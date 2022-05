Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo giovedì 12 maggio 2022 per Bilancia, Scoprione e Sagittario: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende la Bilancia?

Bilancia: Pianeti opposti, cosa vuol dire? Che sei contro qualcuno. I nodi vengono al pettine, ma quando accade è perché si sciolgono. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda come le avversità nella vita non arrivano per punirci, ma spesso, grazie all’esperienza che portano, per aiutarci a capire in che modo risolvere una questione che non è più funzionale alla nostra esistenza. Qualsiasi cosa tu abbia voglia di fare, falla con diplomazia e, in amore, ci vuole un po’ di attenzione che potrà sicuramente portare risultati migliori rispetto a quelli recentemente ottenuti.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Pianeti opposti, cosa vuol dire? Che sei contro qualcuno. I nodi vengono al pettine, ma quando accade è perché si sciolgono. Le avversità nella vita non arrivano per punirci, ma spesso, grazie all’esperienza che portano, per aiutarci a capire in che modo risolvere una questione che non è più funzionale alla nostra esistenza. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox qualsiasi cosa tu abbia voglia di fare, falla con diplomazia e, in amore, ci vuole un po’ di attenzione.

Sagittario: Come perdere di vista la grande autorevolezza di Giove? Il quale magari oggi non si fa sentire appieno, ma si farà sentire nei prossimi giorni: diamogli il tempo di concentrarsi su di te. I nati a fine novembre saranno più avvantaggiati, poi arriverà anche il turno degli altri. C’è una grande differenza con il passato: raddoppia i tuoi sforzi per ottenere ciò che vuoi, ma non dimenticarti dello scopo iniziale che ti sei prefisso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox novità anche in amore da tenere d’occhio con particolare attenzione.

