Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2020/ Ariete e Vergine al top, amore e lavoro per Scorpione……

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 12 marzo 2020, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a dare uno sguardo a quei segni che si possono considerare al top. La Vergine è uno dei segni più forti di questo momento anche perché come pochi è in grado di risolvere dei problemi. Quando è sotto pressione è sempre pronto a trovare il modo per uscire dagli stessi. C’è grandissima voglia di mettersi in gioco e di raggiungere risultati importanti. L’Ariete è pronto a recuperare da situazioni che in passato sono state considerate difficili da sbloccare. Ora è pronto per nuove sfide anche perché le ama e le vuole sempre affrontare di petto. Un’amicizia importante può presto diventare qualcosa di più importante, nel tempo si potrà approfondire. E’ un momento in cui si potranno raggiungere gli obiettivi grazie alla perseveranza e alla voglia di impegnarsi.

AMORE – Ora è il momento di soffermarci sul campo dell’amore sempre analizzando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si potrebbe ritrovare ad approfondire un’amicizia che potrebbe diventare molto presto qualcosa di più. Il Toro vive dei momenti di riflessione, in grado di regalare delle ottime risposte verso il futuro. La Vergine potrebbe essere stata protagonista di una rottura, una situazione molto complessa da gestire sotto diversi punti di vista. Attenzione però perché si potrebbe riempire il tempo con qualcosa di nuovo. Lo Scorpione deve evitare, in questo periodo, che le tensioni vissute giorno dopo giorno possano riversarsi in amore visto che Venere è anche opposta. Forse è il caso di gestire le emozioni con maggiore equilibrio. I Pesci non si fanno prendere mai dalla malinconia e possono finalmente vivere una relazione in maniera positiva.

LAVORO – Ora concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con il campo del lavoro. L’Ariete è un segno che ama le sfide e quindi si potrebbe buttare in situazioni che possono portare a una crescita personale di non poco conto. Il Toro è partito con grandissimi progetti che possono portare a spostare qualche equilibrio della propria vita. I progetti dei Gemelli sono bloccati, ma alla fine di marzo qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente. La Bilancia vive uno stop non facile da gestire, ma deve evitare di dissipare i propri risparmi per cercare di essere sempre più attento alle gestioni del denaro. Forse è il caso di prendere delle decisioni molto rapidamente. L’Acquario ha visto rapidamente messo in difficoltà i propri progetti, questo è il momento di cambiare qualcosa e probabilmente tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni.



