Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2020/ Toro, Vergine, Leone, Cancro, Gemelli e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 12 marzo per Ariete, Cancro e Leone

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Cancro e Leone. L’Ariete recupera in parte, anche abituarsi a un nuovo stile di vita può essere una nuova scoperta e una sfida e il segno le sfide le ama. La primavera ormai è alle porte. Dalla fine del mese Saturno non sarà più contrario anche se adesso bisogna stringere i denti e anche se per le questioni pratiche ci saranno ottime opportunità. Bello il transito di Venere, specialmente a fine marzo. Se adesso si vive un’amicizia si potrà approfondire nel tempo. Il Cancro in periodo di stanchezza con la fine di marzo ci sarà anche maggiore serenità. Martedì e mercoledì c’è stato anche qualche ulteriore problema. Oggi e domani recupero. Si deve decidere la strada più giusta senza farsi coinvolgere dalle emozioni negative del periodo. I segni di acqua come Cancro e Pesci sono un po’ particolari perché assorbono tensione. Il Leone non deve arrabbiarsi anche se in questo periodo ci sono tensioni che si hanno attorno. Non ci si cura mai troppo di cose che sono intorno. Se si sa che c’è la ragione allora si va avanti. Sono tutti allenatori e ognuno supera le cose in modo diverso. Si è governati dal Sole che regola la vita e porta luce. Stanchezza in serata e si accumula alla fine del mese.

Paolo Fox, oroscopo per Toro, Vergine e Gemelli

Voltiamo pagina con Toro, Vergine e Gemelli per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro ha un po’ di confusione nell’aria, Venere è nel segno e si stanno iniziando a fare grandi progetti per il futuro. Remare contro il futuro non è consigliabile in questo momento. Bisogna lasciarsi andare anche alle confessioni. Se tutto ora non si può organizzare non ci si deve arrabbiare. I Toro sono partiti con grandi progetti ma ora qualcosa si sposta. In amore c’è ancora qualche momento di riflessione. La Vergine è molto forte e sa come risolvere i problemi. Nella difficoltà si è sempre in grado di trovare una soluzione. Qualche coppia si è lasciata oppure si è trovata a vivere una crisi e ora sta riempendo con nuovi programmi il vuoto. C’è voglia di fare cose belle. I Gemelli devono affrontare questioni economiche anche se a fine mese molte cose si risolveranno. Questo è un periodo di privazioni ma il corso va seguito e bisogna adattarsi. C’è un destino ineluttabile e un piccolo destino. Comunque il punto è che anche in tensione ci sono miglioramenti. I progetti bloccati e dalla fine del mese i progetti potranno essere sbloccati.

