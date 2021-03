Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, venerdì 12 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, questo fine settimana sembra prospettarsi denso di preoccupazioni legate ad alcune questioni esterne che potrebbero causare un po’ di tensione, ma la giornata di venerdì potrà godere di un po’ di energia in più. Attenzione a non lasciarsi soggiogare dai problemi altrui.

Nati Leone? Nonostante una situazione di generale insoddisfazione, questo fine settimana sembra regalare qualche soddisfazione in più, che aiuta ad allontanare le tensioni vissute nei giorni passati. Qualche ritardo sul piano finanziario potrebbe causare un po’ di malumore.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, le costrizioni legate a questo periodo sembrano porre qualcuno di fronte ad una monotonia pesante da sopportare, facendo nascere un po’ di frustrazione. In amore sarà necessario gestire un rapporto con cautela

