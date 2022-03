Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e salute

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 12 marzo 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: libera la fantasia e l’energia, ma tieni anche sotto controllo le utopie, perché il tuo è un segno che crede nelle grandi svolte della vita, com’è giusto che sia, ma bisogna stare con i piedi per terra. Venere e Marte portano amore e consensi e, quindi, in questo momento sei protetto e stimato. Potresti ripescare una persona dal passato, pensando di gestire il rapporto a modo tuo, magari, anche se non è così. Un voto alla tolleranza dell’Acquario in questo periodo? 5, ma per quanto riguarda sensualità e voglia di emozionarsi il voto è un bel 10.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questo fine settimana presenta qualche attrito: hai tempo fino alla fine di aprile per dire stop a una situazione che ti porta ad avere tanti fastidi. Molti Bilancia hanno tenuto i denti stretti tra ottobre e fine febbraio, poi finalmente a marzo è esplosa un po’ di rabbia e anche la volontà di farsi sentire. Tuttavia, sappiamo che, dopo maggio, tutto può complicarsi e, allora, se c’è una soluzione o un accordo, in amore o sul lavoro, cerca di sottoscriverlo al più presto. La sensazione che hai in questi giorni è quella di aver voglia di una grande rivincita.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il dialogo in amore va ricuperato. Tanti vorrebbero un rapporto senza complicazioni, magari piacevole a livello di incontri intimi, però i Gemelli si eccitano quando hanno a che fare con una persona intelligente. Non c’è nulla che ti intrighi di più del parlare, del sentire una persona al tuo fianco e di confidarti. Ecco perché spesso troviamo persone dei Gemelli che magari stanno con persone di diverse età, magari non così affascinanti esteticamente, ma che hanno un grande cervello. Nella libertà tu cerchi la forza per andare avanti. Per il cuore questo è un periodo di grandi emozioni.



