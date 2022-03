Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni…

Ritorna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 12 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone deve impegnarsi a ritrovare un sentimento. Se stai vivendo una relazione pigra, se non ti sembra che il partner abbia nei tuoi confronti l’amore e la devozione anche che cerchi, è probabile che tu voglia scuotere un po’ questo legame. I conflitti amorosi potrebbero diventare all’ordine del giorno, ma si può imparare che, con un po’ di diplomazia, si può andare avanti”.

Oroscopo weekend 12-13 marzo 2022/ Le previsioni di Paolo Fox

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: è molto importante in questo momento confermare qualcosa di bello, pensare a una nuova passione e anche a come far durare un rapporto. Con Venere favorevole, puoi cancellare dal tuo vocabolario la parola tradimento, perché se ami davvero non c’è bisogno di tradire. I ragazzi che iniziano un lavoro o una collaborazione dovranno impegnarsi e, se non hanno prospettive, bisognerà darsi da fare.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. È molto importante che ti svegli da un lungo letargo, causato più dalle circostanze che dalla propria volontà. L’amore può tornare a essere coinvolgente: Venere e Marte sono in aspetto buono. Lunedì e martedì, lo dico in anticipo, avremo una bella Luna ed è vero che non tutto si può realizzare in pochi giorni, ma da chi si vuole sfilare da un impegno gravoso a chi vuole imprimere alla propria vita un andamento finalmente al galoppo, non solo c’è tanto da fare, ma anche tanto da guardare. Se volgi lo sguardo al futuro, ti troverai vincente.

Oroscopo domani 12 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Pronostici lavoro, amore, salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA