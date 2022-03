Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catturano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo approfondimento ci concentreremo solamente sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 12 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Da qualche tempo ti sto raccomandando di non credere alla prima persona che si presenta davanti, sul lavoro o in amore, ma soprattutto di lasciar passare questo transito di Venere un po’ strano. Lo Scorpione è l’ottavo segno dello zodiaco e arriva quando il Sole diventa meno caldo e la notte è più lunga del giorno. In questo segno si battono il desiderio di possedere ogni cosa e il bisogno di rinunciare a tutto per raggiungere la luce della conoscenza. Nessuno come lo Scorpione è così attratto dal mistero, da tutto ciò che non si conosce. In qualche modo la possessività è un’altra delle componenti essenziali del tuo carattere e si estende nei rapporti di amicizia, nei rapporti di lavoro. In questo fine settimana, attenzione che la gelosia non prenda il sopravvento. Ci vuole un po’ di pazienza”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: vedi scorrere tutto più facilmente e non potrebbe essere diversamente, visto che Venere e Marte non sono più sfavorevoli. Basta questo a recuperare? In questo periodo sei molto più preso da problemi che riguardano parenti, figli, casa, genitori (dipende dall’età), che da altro. In ogni caso, ricordati che questa situazione astrologica ti fa agire di impulso e può farti cacciare in mezzo a cose che non ti riguardano. In questo fine settimana, per esempio, potresti essere protagonista di una discussione in cui incapperai, anche non volendo. Stelle migliori rispetto al passato, in ogni caso.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Vorrei raccomandare al segno dei Pesci di vivere questa Luna in bell’aspetto al meglio, perché questo è un fine settimana che porta la capacità di sedurre. Sia ben chiaro: il segno dei Pesci esce da una fase pesante, quindi adesso deve essere convinto di un amore e tu poi ami le conquiste un po’ più complicate. La formula giusta è quella dell’attesa, ma io direi anche, in questo fine settimana, della risposta immediata. Se, per esempio, stai attendendo un invito, non dire no! Cerca, tra sabato e domenica, di concederti. Queste stelle promettono un futuro migliore”.



