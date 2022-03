Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 marzo 2022/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Il secondo sabato del mese di marzo non può avere inizio senza prima scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 12 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: “Posso dire che questo è un periodo da diplomatici. Bisogna lavorare dietro le quinte e a te non dispiace. Il vero personaggio Vergine non ama il palcoscenico, ma ama costruire qualcosa per il palcoscenico della vita. Le passioni possono diventare pericolose solo se hai a che fare con delle persone che non ti dicono la verità. In realtà questo mese di marzo permette di esplorare i sentimenti e, se qualcosa non va bene, presterai il fianco alle polemiche da aprile”.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: tra oggi e domani il Capricorno sarà pieno di piccoli pensieri. Capitano momenti di stop, ma poi anche di nuove partenze. Bisogna che si senta supportato e amato: se state con una persona del Capricorno, fatele un regalo che sia particolare e non un oggetto qualunque. Un qualcosa che sia stato creato solo per lui/lei o, almeno, che lo sembri. Regalate qualcosa che la stupisca in questo fine settimana, in cui la Luna opposta renderà questo Capricorno un po’ più ombroso o preoccupato.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. È molto difficile che una persona del Toro rinunci all’amore e di solito, quando vive una relazione, la vive per molto tempo. Poi naturalmente tutti cambiano e non ci sono più i Toro di una volta. Quando 30 o 40 anni fa ci si sposava, lo si faceva per sempre. Adesso, in qualche modo, i più determinati e conservatori possono cambiare idea. Comunque, le storie non durano mai poco e quindi bisogna capire cosa c’è adesso che non va, perché da una piccola situazione di disagio a una forte tensione occorre affrontare questo mese di marzo che illumina gli angoli bui dei rapporti. Quindi, attenzione ai legami che, anche se durano da una vita, hanno mostrato la corda. Non bisogna trascurare il fatto che, proprio perché conservatore, a volte il Toro può far credere che non sia in procinto di andarsene o di fare delle scelte azzardate. Attenzione, perché il Toro è sì tanto buono e caro, ma quando si arrabbia…

