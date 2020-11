Oroscopo Paolo Fox oggi 12 Novembre 2020/ Cancro, Bilancia, Scorpione e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torna l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 12 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La giornata di oggi potrebbe soffrire di un’eccessiva agitazione dovuta al desiderio di impegnarsi su diversi fronti. Ritardi e difficoltà potrebbero rendere difficile dedicarsi a qualcosa quanto si vorrebbe, e l’opposizione della Luna che si verificherà a partire da questa sera potrebbe acuire questo disagio. Attenzione a non scagliarsi contro gli imprevisti con un’energia eccessiva. Toro: Durante questo periodo si potrebbero affrontare difficoltà e tensioni in ambito familiare che potrebbero causare qualche perplessità. riflettere attentamente sui cambiamenti che stanno avvenendo aiuterà a superare questa fase in maniera costruttiva, chiarendo le aspettative con cui approcciarsi al prossimo futuro.

Gemelli: Anche oggi sembra farsi sentire un certo sconforto, ma le previsioni per il 2021 invitano a non perdere la speranza. Con il prossimo anno si potrà contare su una buona creatività utile a districarsi anche nelle situazioni più complesse: sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale alcune relazioni potrebbero concludersi, ma ciò potrebbe rivelarsi molto positivo. Cancro: Nonostante una Luna dissonante, nel suo complesso questo periodo sembra essere molto promettente: i cambiamenti in atto permetteranno presto di liberarsi di alcuni pesi e sarà finalmente possibile trasformare l’energia di queste giornate in qualcosa di positivo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo Paolo Fox

Leone: Stando all’oroscopo Paolo Fox durante la giornata di oggi si potrà contare su una maggior capacità di gestione riguardante tutte quelle piccole tensioni che si potrebbero incontrare nella quotidianità, ma i numerosi cambiamenti verificatisi durante gli ultimi tempi potrebbero aver minato le sicurezze di qualcuno: per recuperare fiducia in se stessi potrebbe rivelarsi utile concentrare le proprie attenzioni sugli affetti. Vergine: La fatica degli ultimi mesi unita alle difficoltà incontrate nel corso delle ultime due settimane potrebbero farsi sentire, ma questo giovedì permetterà di contare su una buona forza. Favoriti i nuovi amori.

Bilancia: Venere in transito, unito alla Luna nel segno, regalerà a questa giornata una forte emotività utile a consolidare alcune relazioni e a riscoprire gli affetti, ma che potrebbe anche rivelarsi difficile da gestire. Nei prossimi mesi si potrà contare su alcune buone occasioni, nonché su alcune idee capaci di risolvere delle situazioni che ora destano preoccupazione. Scorpione: Le questioni familiari sembrano richiedere una maggiore tranquillità che si potrà ottenere soltanto restituendo alla sfera emotiva e sentimentale la giusta importanza. Questo fine settimana, grazie alla presenza della Luna nel segno, si potrà contare su una situazione astrologica favorevole, capace di eliminare le inibizioni restituendo ai rapporti spontaneità ed energia.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Analizzando l’oroscopo Paolo Fox nonostante questa giornata si presenti abbastanza faticosa, sarebbe bene non lasciarsi prendere dallo sconforto: da qui a domenica molte decisioni potrebbero rivelarsi particolarmente favorevoli per la grande rinascita prevista per il prossimo anno. Capricorno: Gli ultimi giorni potrebbero aver portato stanchezza e riflessioni: tutti coloro che si sono trovati nella condizione di doversi confrontare con qualcosa di nuovo potrebbero ora vivere un certo disagio dovuto ad un senso di inadeguatezza. Difficoltà e tensioni anche sul piano sentimentale.

Acquario: Questa giornata potrebbe rivelarsi piuttosto faticosa: riuscire a gestire adeguatamente le proprie emozioni non è sempre semplice e potrebbe rivelarsi indispensabile il supporto di un affetto. Pesci: Le lontananze che stanno caratterizzando alcuni rapporti sembrano influire negativamente sull’umore di queste giornate, ma con l’avvicinarsi del fine settimana la situazione sembra poter finalmente migliorare.



