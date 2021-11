Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 12 novembre 2021.

Per l’Ariete questo sarà un fine settimana importante; la luna transita nel segno tra qualche ora e ci sarà tanto impeto in più. L’ariete già nasce impetuoso, figuriamoci in questo fino settimana, potrebbe veramente mettere in discussione qualsiasi cosa, ma sappiamo che più ci avviciniamo al prossimo anno e più Giove sarà amico, quindi le discussioni pesanti saranno propedeutiche per un inizio dell’anno importante. I nuovi amori sono da mettere in discussione, forse sei preoccupato per una persona che spesso è in contrasto con te, oppure ha bisogno di aiuto.



Il Toro secondo l’Oroscopo Paolo Fox dovrebbe sfruttare questa bella posizione di Venere. Solo un pò di prudenza nei rapporti ossidati, però, solo se non ci dovesse essere proprio una grave crisi, ha persino il potere di rimettere in gioco anche le coppie che sono state troppo ostili. Meglio raggiungere un compromesso, potrebbe nascere qualche piccola tensioni in famiglia e oggi o domani cerca di rasserenarti e l’amore è protetto.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli che tornano eccitati per delle nuove idee o passioni. E’ un segno zodiacale che non riesce a guardare, ma vuole sempre agire. Sei forte, sai cosa fare, anche nel caso in cui tu debba farti scivolare le cose addosso, chi vuole concludere un accordo dovrebbe muoversi entro dicembre al massimo.

