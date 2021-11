Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Acquario e Capricorno

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 12 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Acquario e Pesci. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: in questo weekend trovi tranquillità. Se hai perso colpo in amore, cerca di recuperare. Da una settimana hai smarrito la pazienza, ma anche qualcosa di materiale, da qualche tempo ragioni su troppe cose contemporaneamente. Forse hai voglia di cambiare il lavoro e hai pensato a un nuovo progetto.

Se sei del Capricorno in questo weekend sei forte e adesso se c’è un amore bello desideri gestirlo al massimo, ti puoi sposare, avere un figlio. Venere porta il desiderio di coppia, ma non per forza e nei prossimi mesi cederai il passo ad un’emozione importante.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: buone notizie per chi ha avuto dei disguidi o situazioni pesanti può uscirne e saranno risolti. Non ti mettere contro nessuno, la voglia di reagire sarà molto alta. Questo segno in amore è rimasto colpito da qualcuno. Non si escludono decisioni molto valide il prossimo anno. Cerca di stringere i denti se ti hanno promesso qualcosa che non è ancora arrivata, perché potrai avere di più.

