Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 12 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro avere Venere in opposizione non vuol dire che tutti i rapporti vanno male, può significare però che in questo momento sei preoccupato per le questioni di lavoro o il cuore, quindi anche ai giovani in cerca di una prima occupazione o quelli che da tempo fanno qualcosa che adesso non va tanto bene, sono un pò ansiosi. A livello amoroso ci vuole un pò di pazienza, in questi giorni è probabile che ci siano delle piccole tensioni in casa da risolvere, oppure se stai in un posto e desidereresti stare altrove.

Per i nati sotto il segno del Leone: dopo due giornate faticose trova una grinta e questo weekend trova riposo, è un momento giusto per stipulare un accordo d’amore importante. Non tutti i Leone cercano l’amore della vita, soprattutto i single cercano delle simpatiche avventure, ma tutto può capitare, questo weekend aiuta. Nuovi lavori, anche se faticosi, possono portare lontano, ti sei messo alla prova da qualche mese, viaggio libero per le coppie che vogliono convivere o sposarsi.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox c’è questa Luna opposta che può generare dei conflitti. Può capitare che ti senta contro qualcuno, quando per esempio hai a che fare con una persona che non ti da retta, quando vedi gli sprechi, perché li odi, anche in termini di energia. Libertà per chi è rimasto oppresso da tempo e vuole rimettere in gioco la passionalità. Molto importante questo cielo per le relazioni.

