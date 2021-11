Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 12 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox se hai messo in discussione un rapporto non lo hai fatto a caso, forse pensi di non essere stato trattato bene. Chi deve acquistare una proprietà o stipulare un accordo, dopo un periodo difficile potrebbe avere delle risorse in più. Devi cercare soluzioni diverse dal passato.

Scorpione: questa è una giornata interessante, ma la parte centrale di questa settimana è stata giù di corde, quindi devi recuperare energia, tutti ricorrono a te quando c’è un problema. Le responsabilità pesano perché sei sempre attento ai dettagli, poi ci sono delle persone che tu ami e non riconosci limiti e sei pronto a dare il massimo. E’ il periodo migliore per chiedere qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sei in conflitto con qualcuno? Meglio aspettare domenica, perché venerdì e sabato sono giornate strane, in cui potresti difenderti da un’accusa o per risolvere un problema potresti parlare troppo. Battaglie vinte domenica, prime sensazioni di successo con l’inizio del prossimo anno. Amore nella norma.



