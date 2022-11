Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Un nuovo weekend del mese è entrato nel vivo oggi, sabato 12 novembre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente condivide le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Ariete e Cancro

L’Ariete, in questo momento, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ha bisogno di fermarsi a riflettere. È molto strano che un Ariete si fermi e quindi è normale che qualcuno sia un po’ sotto pressione, però poco si può fare! Per esempio, chi aspetta una decisione di lavoro o che riguarda questioni legali o finanziarie, non può che essere fiducioso per il futuro , perché, anche se Giove ora non è più nel segno, tornerà dal 20 dicembre. I primi mesi del prossimo anno saranno importanti, così anche se c’è un progetto di lavoro che si è un attimo fermato, se ne riparla comunque alla fine di novembre, per poi dare spazio a qualcosa di più nel corso del 2023. Un anno importante, davvero, anche perché nei primi sei mesi Giove sarà nel segno.

Per il Cancro è un cielo veramente intrigante, con Sole, Venere e Luna favorevoli! Questo weekend diamo un punto a favore per questi nati Cancro che, ultimamente, hanno anche avuto qualche problema dal punto di vista fisico. C’è un premio in arrivo, da parte di queste stelle, e c’è una certa tendenza del segno (questo è normale), a vivere amori agitati, però adesso anche le passioni tortuose e turbolente possono essere importanti.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Scorpione

Cara Bilancia. Tra oggi e domani meglio tenersi lontano da qualche preoccupazione, anche se tu appari come una persona tranquilla, dentro di te senti che c’è qualcosa che non va oppure c’è come un senso di ansia nei confronti di ciò che potrebbe capitare che però non è ancora capitato! Viviamo “carpe diem”, alla giornata, e ricorda l’oroscopo di Paolo Fox, tra l’altro, che, come per altri segni, dal 16 novembre il gioco cambia e questa volta a favore. Problemi con un ex.

Per il Capricorno avevamo detto che forse sarebbe stato utile accettare un compromesso. Quelli che hanno insistito nel portare avanti le proprie ragioni, senza cedere di un passo, non hanno sbagliato, ma adesso si trovano in una situazione, non dico imbarazzante, ma comunque faticosa. Non ti arrabbiare! Cerca a tutti i costi di mediare: questo fine settimana, con la Luna opposta, invita a non scaricare tensioni in amore. Comunque, anche se queste giornate sono sotto pressione, lo ripeto: sei uno dei protagonisti del prossimo anno. L’ho scritto anche nel mio libro: da maggio, inizia una fase molto importante e questi mesi sono di preparazione, forse di anche di praticantato, se c’è un nuovo incarico e stai facendo qualcosa in più. A volte si impara proprio dagli errori e il Capricorno, da questo punto di vista, devo dire che è un grande saggio, perché quando pensa di aver sbagliato, non solo chiede scusa, ma oltretutto non ripete l’errore.

