Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questo avvincente weekend di metà mese: l’esperto di astri, oggi, sabato 12 novembre 2022, ha reso note le sue previsioni e ha dato i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni cardinali, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo domani 12 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e...

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Gemelli e Vergine

Passi avanti per i Gemelli! Sotto il consiglio di un esperto, si potrà anche superare un problema. Non tutti, ma molti dovranno vedersela, dalla prossima settimana, con un contatto o un contratto in sospeso e forse c’è anche chi vuole ribadire quello che ha fatto, per riscattarsi, se c’è stata una problematica o un’accusa. Queste opposizioni planetarie, nella seconda parte del mese, saranno un po’ complicate da gestire, ma soprattutto dovranno spingere i Gemelli a fare delle scelte giuste, perché chi, per esempio, apre una vertenza, discute con una persona, pensando di avere ragione, rischia, se fa partire questa azione dalla prossima settimana, di non ricavare nulla subito e magari di arrabbiarsi. Periodo comunque molto interessante per chi ha un lavoro creativo: le buone idee non mancano.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 11 novembre 2022/ Classifica segni: da Bilancia a…

Cara Vergine. Rifletti bene su quello che devi fare dalla prossima settimana, perché è evidente che ci saranno delle provocazioni. Questo è un oroscopo anche in positivo perché, per esempio, chi ha più contatti e più cose da fare potrà selezionare i propri impegni. L’oroscopo di Paolo Fox parla di una situazione astrologica un po’ particolare, dal 16 a 30, perché molti dovranno fare delle scelte e non potranno portare avanti tutto quello che vogliono. Visto che la Vergine è un segno razionale e analitico, non ci saranno grandi problemi. L’amore però andrà vissuto con molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Pesci, quali stelle?

Ecco che sta per arrivare un cielo impetuoso per il Sagittario! Chi ha un’attività pubblica o è una persona creativa, dalla prossima settimana avrà veramente un buon riscontro. Anche dopo mesi e anni di lavoro, un progetto potrà decollare. Sarà un bel successo, se hai lavorato bene ovviamente e comunque Venere, non ora, ma dalla prossima settimana, sarà gratificante per coloro che vorranno trovare un sentimento in più. Livello sentimentale alto per coloro che vogliono vivere al meglio le relazioni.

Avere Luna, Mercurio e Sole favorevoli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vuol dire che per i Pesci questo è un sabato sì e nelle giornate importanti è possibile anche capire le cose che non vanno: doppia intuizione, forse con un sogno premonitore? È probabile che, dal 16 al 30 novembre, alcuni nativi del segno dovranno tagliare rami secchi: una sorta di trailer del 2023, perché Saturno inviterà a fare la stessa cosa, quando entrerà nel segno da marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA