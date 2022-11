Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Un fine settimana prettamente autunnale sta entrando nel vivo con questa giornata di oggi, sabato 12 novembre: non può che tornare puntuale, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come avviene quotidianamente, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Leone tra amore e lavoro

Caro Toro. Questi pianeti opposti secondo l’oroscopo di Paolo Fox qualche piccola difficoltà l’hanno creata. Dipende dal tuo ruolo: se sei una persona che ha potere, potresti mettere in guardia una persona rimproverandola. Sei stato messo in mezzo a una questione che proprio non ti è piaciuta. Ovviamente ognuno ha il proprio lavoro o propri amori, ma è difficile trovare degli accordi, quando i pianeti sono opposti, e addirittura si rischia anche di fare delle cose sbagliate o di pagare lo scotto di cose che non sono state fatte bene nel corso degli ultimi mesi. In caso di problematiche, forse è meglio ammettere non dico una colpa, ma una piccola responsabilità, piuttosto che continuare a lasciarsi spingere dall’orgoglio nel fare delle affermazioni.

Calma e sangue freddo per il Leone! Che però è una persona sanguigna, quindi quanti ci daranno retta? I Leoni più astuti e più critici si saranno resi conto, nelle ultime settimane, che più si spingeva una situazione e più si rischiava di annullarla: come se ci fosse stato un vento contrario, mentre dalla prossima settimana lo avremo a favore. Bisognerà tornare a più miti consigli se ci sono battibecchi e doppia prudenza in amore. Chissà che tu non abbia anche risvegliato le ire di una persona che pensavi fosse a tuo favore e invece si è dimostrata contraria. Per molti Leone, la più grande delusione è proprio questa: aver puntato sulla persona sbagliata o essersi accorti di una persona che non andava bene.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Acquario, che Luna?

Sabato e domenica secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono giornate importanti per lo Scorpione, poi ognuno vivrà la vita in base alle proprie esigenze o alla propria età: una persona giovane magari vorrà vivere una nuova passione, chi invece è maturo vorrà godersi la vita, se nel corso degli ultimi tempi ha lavorato troppo e vuole prendersi degli spazi di libertà. Se c’è un desiderio, purché sia concreto, si potrà realizzare! Insisto anche su questa ricerca spirituale, sul desiderio di leggere: come se la maggioranza dei nati Scorpione volesse comprendere qualcosa che è sfuggito nei mesi passati.

Caro Acquario. Non prendere tutto di petto! Paolo Fox si augura che soprattutto l’inizio di questa settimana, tra martedì e mercoledì, non abbia provocato qualche tensione di troppo. Sono molti gli Acquario che magari hanno semplicemente notato un po’ di fatica: hanno dovuto riparare un guasto, si sono ritrovati in una situazione un po’ pesante. Nulla di grave, però che noia! A proposito di noia: va sconfitta! In amore, sul lavoro, la creatività è pane quotidiano per l’Acquario, quindi mi raccomando. Ogni nuova emozione, dal 16 andrà rinvigorita.











