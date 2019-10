Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 ottobre 2019: Gemelli, Bilancia, Leone, Cancro

Oroscopo di oggi sabato 12 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ha la Luna nel segno e sta vivendo un momento molto interessante. attenzione però a trasformare quella che al momento è carica in rabbia perché si potrebbe ritorcere contro. I Gemelli sono pronti a due giornate di intenso recupero alla ricerca di risposte che si cercano da tempo ma che ancora non sono arrivate. Il Cancro è pronto per un weekend importante con il cielo caldo e in grado di regalare grandissima soddisfazione. La Vergine si trova ad affrontare meno tensioni di diversi pianeti e al momento diventa un po’ più insicura per il futuro. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Iniziamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete , Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha la Luna nel segno, dà la carica ma non deve diventare rabbia. Tutto dipende dal segno stesso e dalle situazioni. Se si in un gruppo si perdono le staffe. Il Toro ha sabato e domenica molto interessanti. Si deve riflettere su amore e sui rapporti con gli altri, specie se in passato si sono vissute delle crisi. Problemi di forza fisica. I Gemelli sabato e domenica hanno due giornate di recupero. Tutto si potrà un po’ chiarire da dicembre. Il Cancro si avvia verso un fine settimana importante, il cielo è caldo. O si ha a che fare con una persona o c’è la necessità di riscoprire qualcuno che si desidera.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in questo periodo non è entusiasmante per i sentimenti. La Vergine con meno tensioni planetarie può parlare di questo che è giusto dire o fare. Sono tensioni passeggere. Grande cielo però la giornata si e quella no capita sempre ma si supera. Se ci si è chiusi troppo bisogna mostrarsi più disponibili. La Bilancia in questo fine settimana parla chiaramente a tutti, si potrebbe forse non essere contenti dei risultati avuti sul lavoro anche non ci si può rimproverare nulla. Se c’è una cosa che non si può rimproverare è disattenzione mancanza di concentrazione. Alcune relazioni, specie con Ariete e Capricorno, si sono rivelate complicate. Lo Scorpione ha un ottobre molto importante. Si può lavoro in gruppo, però i risultati non riguardano solo questi. Deve tornare ottimismo, possibilità di recupero per la forma fisica. Bisogna tornare a pensare a come si stava ad agosto, adesso si è più forti. I dubbi sul lavoro si sono risolti. Per il segno è importante sapere la verità. In amore è tempo di verità. Situazione ottima.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta ad analizzare i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario può contare su novembre per l’amore, questo fine settimana annuncia cose importanti. Fondamentale parlare del futuro con serenità. Giorni emozionanti. Il Capricorno ha una fonte tensione che cresce nel fine settimana e quando qualcosa non va si diventa rigidi anche verso sé stessi. L’Acquario ha un fine settimana che porta consiglio, non è il caso di rivangare il passato, bisogna rimanere amici con chi si ha amato, tornare amici e con Venere un po’ dissonante tranquilli. Ci si stanca a vivere la routine. Biennio importante per quelli che vogliono cambiare vita, sono molto lenti. Riguardano anche il lavoro. I Pesci continuano la forza di questo ottobre. Mese di recupero.



