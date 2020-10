Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2020/ Gemelli, Vergine, Toro, Scorpione, Pesci e..

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di nuovo protagonista su LatteMiele per oggi, 12 ottobre 2020. E allora analizziamo i primi quattro segni. Ariete: questo Marte nel segno ti regala una bella capacità di azione e di recupero. Il tuo segno ogni tanto vive momenti di profonda agitazione, in primis perché Giove e Saturno sono contrari e poi anche tu ti infili a volte in impicci incredibili o fai scelte troppo di corsa. Quindi, gli affari gestiti in maniera un po’ agitata e frettolosa pagano un po’ lo scotto. Poi avremo un recupero, ma la giornata di oggi invita a dare un po’ più di fiducia alle tue emozioni e alle situazioni che ti circondano. Toro: Spero che tu non metta troppa carne al fuoco in questa giornata, perché ci sono delle piccole tensioni che bisogna risolvere, anche in famiglia. Se vedi persone che non ti capiscono o sei nervoso, dai in escandescenza, ma oggi devi evitare di arrabbiarsi. Gemelli: Sei piuttosto forte, puoi costruire qualcosa di buono. La tua giornata è interessante, quindi hai bisogno di avere al tuo fianco di una persona attiva, ma attento a quello che dici, perché negli ultimi giorni potrebbero essere nate delle polemiche per motivi banali. Cancro: il 20-21 dicembre cambierà la tua vita, quindi siamo al capitolo finale. Pare che qualcosa si intraveda all’orizzonte: comincia ad essere te stesso, perché per non scatenare polemiche ed essere sempre contro qualcuno, tu abbia accettato di fare delle cose per quieto vivere e ora ti sei stancato e vuoi dire quello che pensi e rivelarti in maniera diversa. Non sei stato falso, ma non volevi seccature.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Andiamo avanti nel viaggio tra i segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Sei molto forte, è un periodo che porta situazioni interessanti anche a livello di lavoro. Hai una grande voglia di rimetterti in gioco, quindi vuoi valutare al meglio nuovi progetti. Ma i prossimi due mesi sono interessanti anche per l’amore. Vergine: Continua questo andamento forte. Chi non sente di essere protetto, può essere vittima degli eventi. Poi la Vergine non cambia facilmente vita e persone, quindi se non hai questa spinta, comincia a pensare che qualcuno attorno non sia adeguato. Per per affari e questioni personali, rispetto alla prima parte dell’anno va meglio. Bilancia: Ha vissuto un’estate convulsa e pesante a livello lavorativo e di contatti, ma si rasserena, perché la settimana sarà tranquilla, almeno fino a giovedì protetta. Sarai protagonista, ma non stancarti troppo. Nell’ambito del lavoro ci sono cambiamenti da affrontare con coraggio. Scorpione: Bisogna tralasciare tante piccole tensioni. Tu sei quello che entra nel dettaglio, che se c’è qualcosa che va bene vuole scoprire quello che non va, anche se non c’è. Ma ogni tanto ti porta a vivere zone d’ombra che devi superare. Giornata interessante proprio per il rapporto con gli altri.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Vive momenti di forza alternati ad altri di grande agitazione, perché tante cose stanno per ripartire ma non sono ancora ripartite. E poi dal punto di vista professionale e lavorativo stai aspettando dicembre-gennaio per fare cose che fino ad oggi sono rimaste bloccate. C’è molta agitazione nell’aria in amore, potresti anche ricevere dei rimproveri e questa è una cosa che non sopporti, come le persone che vogliono analizzarti. Non hai bisogno di assistenti sociali in questo periodo. Capricorno: Questo periodo di ottobre è molto importante, potresti avere un’occasione. Ma devi sfruttarle, giocare nel modo migliore. Devi mettercela tutta, ma questo segno ha una grande determinazione anche in amore. Acquario: Vivi un periodo di profonda tensione, perché devi studiare un nuovo percorso esistenziale. Potresti partire da cose piccole, come cambiare look. Ma poi si passa al lavoro, a cambiamenti da richiedere. Potrebbe essere anche un approfondimento interiore, non solo estetico. Ma è importante evitare attriti, perché sono giornate con dubbi e ritardi a livello di questioni economiche. Pesci: Rischi di agitarti parecchio se in amore fai il pelo e il contropelo alla persona che ami. Chi ha una storia in crisi, in questo mese di ottobre non trova sbocchi. Chi sta provando a recuperare un sentimento, pensa di aver dato più di quanto ricevuto. Se poi in passato avete rinunciato a qualcosa per amore, adesso sarai arrabbiato con te stesso. Intanto programmate qualcosa di nuovo dal punto di vista lavorativo, visto che Mercurio è favorevole.



