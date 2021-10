Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede?

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, martedì 12 ottobre. Le previsioni che vedremo in questo approfondimento riguardano i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. L’esperto di astrologia, nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele, ha rivelato cosa accadrà nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà oggi a Capricorno e Acquario

L’inizio settimana con la luna nel segno garantisce giornate positive secondo l’oroscopo Paolo Fox. In questo momento per il Capricorno è fondamentale ignorare le questioni di poco conto, lasciate i particolari e date maggiore importanza alla sostanza. Alcune questioni legate alla casa e alla famiglia potrebbero creare un discreto fastidio, ma dalla settimana prossima la situazione potrà tornare sui binari giusti.

Per l’Acquario: il cielo attuale è ancora ricco di pianeti in posizione favorevole, ciò implica la possibilità di cogliere diverse occasioni positive. In particolare potreste avere l’occasione di rivolere alcune controversie legate al periodo precedente con l’assistenza di figure professionale. Il vostro essere acuti potrebbe essere un valore aggiunto in ambito sentimentale, sfruttate il momento.

Pesci, cosa ti riserva l’oroscopo Paolo Fox?

Per i Pesci: se verso la fine della settimana avete avuto un momento di difficoltà cercate di andare oltre. In particolare questo martedì secondo l’oroscopo Paolo Fox dovreste iniziare a pensare a come riprendere un discorso o semplicemente programmare il fine settimana. In particolare da sabato torna la luna nel segno, in favore di una maggiore sensibilità. Il periodo è ancora controverso, soprattutto per chi ha vissuto una separazione. In ogni caso con l’arrivo del mese di novembre la situazione potrà migliorare. Potrebbero portare ancora preoccupazioni alcune questioni legate alla casa e alla famiglia, non mancherà modo però di recuperare.

