Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Cosa accade a Cancro, Leone e Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox torna con le sue curiose ed interessanti previsioni anche oggi, martedì 12 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato cosa accadrà ai segni dello zodiaco in occasione della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latta e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa riservano gli astri ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Le previsioni Toro, Ariete e Gemelli…

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per oggi?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2021, la luna in opposizione potrebbe generare una leggera malinconia per i nati sotto il segno del Cancro, soprattutto per chi è ancora troppo legato al passato. Cercate di superare i problemi in sospeso soprattutto in ambito lavorativo. Evitate le inutili ripicche e attenzione a qualche attacco da parte di persone che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Cancro, Pesci, Scorpione: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Leone e Vergine

Per l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2021, il Leone deve cercare di evitare il passato, soprattutto chi ha avuto un mese di settembre particolare dal punto di vista sentimentale. La presenza di Venere vi renderà più dolci, accettate il cambiamento così come in ambito lavorativo dove tutto ciò che state studiando porterà presto risultati. I prossimi due giorni la luna in posizione favorevole sarà un’ottima compagna per i nati sotto il segno della Vergine, in particolare a partire da mercoledì. Il momento è di forza per chi deve recuperare vecchie questioni o discussioni.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA