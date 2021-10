Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Le previsioni Toro, Ariete e Gemelli…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, martedì 12 ottobre 2021. L’esperto di astrologia ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa gli astri riservano ai primi tre segni dello zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Cancro, Pesci, Scorpione: le previsioni

Ariete, quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox oggi

Sarà un martedì caratterizzato da un po’ di stanchezza per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2021. Forse avete avuto tanto da fare nell’ultimo periodo. L’attuale posizione della luna potrebbe generare maggiore agitazione verso la metà della settimana. In ambito sentimentale potrebbe nascere qualche situazione da dover chiarire.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: cosa accade a Toro e Gemelli?

Nonostante qualche pensiero di troppo per il Toro il periodo è comunque positivo per i progetti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox alcune situazioni gestite non proprio nel migliore dei modi potrebbero destare un po’ di preoccupazione, riuscirai a risolverle comunque con il minimo sforzo. La luna in buon aspetto garantisce positività per la sfera sentimentale ed emotiva.

Dopo giorni difficili dal punto di vista planetario tornerà la calma per i Gemelli, in particolare da giovedì. Se la scorsa domenica in amore e in famiglia ci sono state delle discussioni, cercate di ritornare alla quiete. Non sentitevi sempre al centro delle discussioni. Il cielo è comunque positivo ma alcune controversie sono inevitabili.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 ottobre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA