Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa riservano le stelle ai nati sotto questi tre segni? A svelare le previsioni per oggi, martedì 12 ottobre, è il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia ha parlato nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 ottobre 2021/ Classifica segni Top: gemelli...

Bilancia, cosa riserva l’oroscopo Paolo Fox

Per la Bilancia: cercate di dare maggiore importanza ad alcune questioni da risolvere, soprattutto se avete commesso degli errori. Secondo l’oroscopo Paolo Fox dovete sfruttare la presenza positiva di Giove e Saturno per tornare sui vostri passi. Essendo un segno di aria spesso andare oltre i limiti alla ricerca della trasgressione, prestate maggiore prudenza. In ogni caso la giornata merita 4 stelle nonostante un leggero calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 ottobre 2021/ Classifica segni flop: pesci...

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Scorpione e Sagittario

Anche gli Scorpione possono contare su una buona luna. Sarà un martedì interessante anche per chi ha affrontato problemi e discussioni in famiglia, con la possibilità di recuperare. Il cielo attuale offre emozioni importanti, in particolare sfruttate la positività del fine settimana.

Per il Sagittario: secondo l’oroscopo Paolo Fox, Venere nel segno promette grandi emozioni e voi siete ben disposti. Ciò di cui avete bisogno è probabilmente qualche rapporto o emozione intrigante, soprattutto in amore. Se siete indecisi o avete qualche dubbio su una storia potreste sentire il bisogno di guardarvi intorno.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 29-30 settembre 2021/ Toro sottotono, Bilancia serena

© RIPRODUZIONE RISERVATA