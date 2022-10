Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: i pianeti…

Iniziamo questo mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vivrà una giornata particolare in cui bisogna lottare più del solito per ottenere ciò che si vuole. Qualche attimo di prudenza, oggi ci vorrà, soprattutto nei rapporti sentimentali. Per il Toro, invece, ci sono conti da sistemare. Il cielo è attivo e se ci sono dubbi in amore, forse è meglio agire entro il 23. I Gemelli hanno un cielo vivace con la voglia di esplorare nuovi orizzonti. Presto potrebbe arrivare un successo personale. Per il Cancro, le perplessità saranno minori andando avanti con i giorni. In amore, forse è meglio essere indulgenti visto che già c’è distanza.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, giornata particolare

Ariete, per voi è una giornata particolare. C’è una buona vitalità questa però è una settimana in cui bisogna lottare per ottenere le cose, anche se in generale siete sempre un segno che si impegna per quello che vuole. L’Ariete infatti si propone sempre di salire sulla vetta con le proprie forze e di non rimanere giù. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che qualche attimo di prudenza ci vorrà, soprattutto nei rapporti sentimentali e in tutte le relazioni che ultimamente hanno avuto qualche problema.

Toro, ci sono da sistemare i conti. Questo avviso è rivolto soprattutto ai separati e a coloro che devono mettere a posto un contenzioso. Il cielo, in questo periodo, è comunque attivo. Se c’è da discutere una questione o un dubbio in amore, forse sarebbe meglio agire prima del 23. Infatti, le giornate successive a questa data potrebbero creare qualche piccolo disputa anche nelle coppie. Meglio accelerare alcune soluzioni, come ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, il cielo

Gemelli, questo è un cielo vivace che ti permette di fare tante cose. Per te, in questi giorni, torna la voglia di esplorare nuovi orizzonti e di scoprire nuove cose. Amore? Chi ha la fortuna di avere il partner giusto al fianco non avrà certo dubbi. Chi invece si è dedicato tanto al lavoro, magari con Giove e Venere favorevoli potrebbe avere un bel successo personale.

Cancro, via via che ci avviciniamo alla fine di ottobre, le perplessità saranno minori, anche se resta ugualmente qualche dubbio. In questi giorni è difficile rimanere del tutto sereni in amore. Forse hai voglia di parlare e magari anche di dirne quattro a chi ti ha criticato o a chi pensi ti abbia fatto del male. In questi giorni più che mai ci vuole calma e sangue freddo! In amore, se ci sono contrasti o lontananze da colmare, è meglio essere indulgenti, almeno fino alla fine del mese. In quel momento, infatti, si avranno le idee decisamente più chiare.













