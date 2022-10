Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle…

Il mercoledì inizia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha la pazienza messa a dura prova in questi giorni. Nonostante ciò resta un fascino particolare e presto ci saranno belle novità. Per la Vergine, intorno al 7 c’è stata una situazione di disagio, con la Luna opposta. C’è tempo di dare spazio a nuovi progetti, anche sentimentali. Per la Bilancia sono tanti i pianeti nel segno. Venere porta a credere a nuovi amori: inoltre le passioni sono in recupero. Per lo Scorpione, sarà un ottobre interessante sul finire con il Sole nel segno e anche altri pianeti interessanti.

Leone, in questi giorni la tua pazienza è stata messa a dura prova. Non solo orgoglio ferito, ma anche persone che ti giudicano senza sapere ciò che dicono. Giove è favorevole e ti aiuta a superare qualsiasi tipo di ostacolo. In questo periodo hai un fascino particolare e anche una capacità di essere generoso. Gli altri non possono fare grandi cose contro di te, ma devono semplicemente arretrare quando sei così in forza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi da poco ha formato una famiglia o lavora a un grande progetto avrà belle novità.

Vergine, intorno al 7 c’è stata una situazione di disagio. Hai una Luna opposta che potrebbe anche aver generato un attimo di stop ma ora devi ritrovare un po’ di equilibrio e soprattutto fidarti delle persone che ti stanno attorno. Questo segno più va avanti con il tempo, più comincia a contare sulla punta delle dita le persone di riferimento e dunque a fidarsi un po’ meno. Se da una parte questo è normale, dall’altra non bisogna neanche essere troppo diffidenti. C’è tempo per dare spazio a nuovi progetti, anche a livello sentimentale, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, hai molti pianeti nel segno, quindi non manca una visione del futuro più serena. Quando si sta male dentro, è difficile esternare sentimenti positivi. Nella parte centrale di quest’anno potrebbe esserci stato un momento in cui tu avresti avuto voglia di buttare tutto all’aria. Forse ti sei spaventato per qualcosa che è successo e che forse è andato un po’ oltre il tuo controllo. Venere nel segno porta a credere che nuovi amori siano importanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le passioni sono in recupero, anche dopo una storia finita male.

Scorpione, questo mese sarà molto interessante sul finire: quando il Sole sarà nel segno, ci saranno anche Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale. Tu sai di essere una persona suscettibile e adesso dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutti quelli che hanno chiuso una storia d’amore potranno recuperare. Tra la fine del mese e gli inizi di novembre, ci sarà meno fatica e più voglia di ripartire. La cosa importante è che non bisogna perdere le speranze.











