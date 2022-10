Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Sui canali di Radio Latte Miele, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà indicazioni sulla giornata appena iniziata. Il Sagittario sta vivendo un ottobre di recupero mentre settembre è stato difficile. Presto arriverà un buon cielo per il segno e questo riguarderà anche i sentimenti. Per il Capricorno, la Luna è favorevole ma altri pianeti non sono ottimali. Questo segno spesso fa molto di testa sua e la sua determinazione è il punto di forza che porta al suo successo. L’Acquario ha una giornata fatta di qualche dubbio ma ha pianeti favorevoli per quanto riguarda l’amore. Infine i Pesci, potranno risolvere dei problemi nati nel mese di settembre. Presto ci sarà da discutere una questione contrattuale.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il lavoro…

Sagittario, per voi è un settembre da dimenticare ma allo stesso tempo sarà un ottobre di recupero. Anche novembre e dicembre saranno mesi di grande interesse e di successo. Lavoro? Quelli ripetitivi non fanno per te e quindi, se qualcosa non va per il verso giusto, dovresti cambiare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Arriverà un buon cielo e questo riguarderà anche i sentimenti. Infatti sarà più facile trovare delle emozioni vincenti.

Capricorno, la Luna è favorevole. Nonostante ciò, abbiamo Venere, Sole e Mercurio in aspetto particolare, non proprio ottimo. In questo momento è il caso di non curarsi dei nemici ma di pensare solo a se stessi e andare avanti. Quando il Capricorno si impegna e dà il massimo, è difficile tornare sui suoi passi. Questo segno, infatti, fa spesso tutto di testa sua. La determinazione è una chiara arma del segno, che permette di avere successo. Attenzione a non dare spazio agli amori impossibili, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Anzi, è meglio proteggerlo da quelle che sono le pressioni dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cielo

Acquario, la giornata parte con qualche dubbio. Venere e Mercurio sono favorevoli e forse hai già un grande amore. Questo è un periodo molto bello per le coppie che vogliono portare avanti un progetto insieme. Solo questa sera conviene non fare le ore piccole, perché è chiaro che con questa Luna particolare potresti essere soggetto a qualche tensione di troppo e la stanchezza può peggiorare le cose. In questi giorni, devi sottoporti ad un impegno che non ti va, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quieto vivere, devi accettare delle cose che non vorresti fare.

Pesci, questo è un cielo importante per il segno dei Pesci, che permette di risolvere dei problemi nati nel mese di settembre. Questo mese di ottobre darà sempre più certezze andando avanti. In caso di allontanamenti o problemi di coppia, è possibile ricucire uno strappo proprio oggi, grazie alla Luna favorevole. In questo momento, se vuoi cercare di risolvere un piccolo problema personale, hai la capacità di farlo anche se ultimamente sei stato un po’ agitato. La tua aggressività verbale spesso maschera una grande timidezza o la paura di sbagliare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È tempo di farti valere! Forse presto ci sarà da discutere una questione contrattuale, soprattutto se ti avevano promesso delle cose. Ora gli esami sono favoriti.











