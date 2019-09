OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 12 settembre 2019: Scorpione, Sagittario, Pesci, Leone

Oroscopo oggi giovedì 12 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, 12 settembre 2019, con il consueto appuntamento a LatteMiele. La rubrica Latte e Stelle ci ha raccontato segno per segno quanto accadrà, andiamo a vedere tutto da vicino ora. Recupero in vista e per chi tra i Vergine ha un’attività premi in arrivo. L’Ariete si vuole mettere alla prova e questo è il periodo giusto per farlo. Il Cancro è infastidito da quello che sta attraversando, per questo cerca delle distrazioni di fronte a persone che hanno creato anche un po’ di pensieri. La Vergine potrebbe risentire di stress dopo tre giornate importanti. Si devono ricaricare le pile e forse in questo periodo prendere un po’ di tempo per sé stessi può essere la soluzione giusta. Il Toro deve sfruttare invece un momento di grande crescita personale con delle possibilità che sono importanti, si riuscirà però a raggiungere i propri obiettivi solo se si è veramente motivati. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ama mettersi alla prova e ora c’è la giusta occasione per farlo. La seconda parte del mese di settembre, almeno tecnicamente parlando, in ogni caso potrebbe scoraggiare o magari si può pensare di fare una cosa però troppo importante o forse si vive qualche ansia da prestazione. Il Toro deve sfruttare questo momento e non ci si stanca mai di ripeterlo. Molti però diranno che stanno cambiando vita anche se non vogliono. Per esempio le persone che ora devono cambiare casa a tutti i costi anche se però in ogni caso volentieri rimarrebbero in quella stessa casa si trovano sotto un Urano che ora porta dei cambiamenti anche se non sono desiderati. I Gemelli hanno alcune giornate che sono più pesanti ora come ora. Altre ora porteranno al passato in compagnia di un Giove che ora è agli sgoccioli. A fine anno ci saranno risorse in più. Il Cancro in queste giornate è infastidito da tutto quello che vive. Ora si stanno sollevando pesi, si ama stare in coppia ma nelle prossime 10 o 15 giornate questa coppia non funzionerà o la testa è tanto altrove da non dare del tempo per ragionare. Chi non sta in coppia ora resta in attesa. Ottobre sarà un mese importante e Venere tornerà favorevole. Quello che non si ottiene ora poi si avrà a breve.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox analizzando Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Leone sta meglio, ha superato la Luna opposta e domenica sarà interessante. La Vergine in queste tre giornate nonostante l’ottimo periodo si potrebbe risentire di forte stress. O si stanno preparando talmente tanti progetti che si hanno la testa un po’ tra le nuvole oppure in questo periodo ci sono tensioni da superare. La Bilancia ha una buona luce che dà spazio a nuovi progetti. Un po’ come con il segno del Cancro si è affaticati. Sono tre giornate interessanti per i guadagni, in questo periodo l’unica cosa da da fare è recuperare energia fisica. In amore va meglio che nel lavoro dove si hanno tanti impegni. Lo Scorpione giovedì e venerdì hanno giornate più facili perché ha voglia di dire quello che si pensa. Se c’è stato un peso da sopportare o ci sono stati dei problemi piano piano si può recuperare poi fino a sabato l’amore èD semplice.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Completiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. l Sagittario in queste giornate sente di avere le mani legate, nelle prime due settimane di settembre ha pensato che alcune collaborazioni non fossero del tutto giuste. L’ultima parte di settembre funziona e ottobre e novembre sono mesi importanti per tornare in sella. Se si deve fare una proposta meglio muoversi fino a che Giove è positivo. Il Capricorno può fare quello che desidera, situazioni che improvvisamente in questo momento tornano gestibili. Si pensa a come si stava in primavera ed in estate, ora si è più forti e si è fatto locale sulle privazioni e i problemi e ora si va avanti meglio. L’Acquario ha maggiore consapevolezza delle energia che tornano. Un po’ come lo Scorpione si è vissuto un agosto importante a livello fisico. I Pesci ha la Luna nel segno, si è giù da agosto. Quelli che hanno cercato di mettersi in un angolo verranno sconfitti. Chiarimenti e accordi. Si è in una condizione conflittuale. Se si è notato che il partner pensa meno nella seconda parte di settembre torna a più miti consigli. Il meglio da ottobre con Venere attiva.



