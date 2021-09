Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 12 settembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: meglio far pace con voi stessi. Gli ultimi mesi sono stati pieni di contraddizioni e a volte vi è sembrato giusto approdare a porti sicuri, mentre in altri momenti siete salpati per altri lidi, sia in amore, che al lavoro. Nelle relazioni di lunga data ci vuole pazienza, Venere pone un freno agli eccessi.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Spero tu abbia trovato l’altra metà della mela, indispensabile per una Bilancia. C’è sempre il momento in cui ti innamori e cominci a progettare la vita con una persona. Dopo tanti tentennamenti, questo Cielo offre passionalità altissima e attrazioni indimenticabili. Chi è in crisi deve guardarsi attorno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La Luna è opposta ed è normale che tu sia un po’ bizzarro. Quando vedi che qualcosa non va, fai i dispetti: non ci metti nulla a far trovare la panna al posto della schiuma da barba! Questa situazione astrologica è strana, in questi giorni sei molto nervoso, perché vuoi fare tante cose. In casi come questo, meglio seguire l’onda e mostrarsi all’altezza.

