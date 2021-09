Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: le previsioni

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 12 settembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Puoi sfruttare la Luna favorevole, ma cosa è capitato negli ultimi due giorni? Avresti voluto buttare all’aria tutto. Qualsiasi cosa tu faccia, sei sempre sottoposto a critica e questa è una cosa che non sopporti: la critica stupida. Essendo molto sicuro di te, non curarti di questi invidiosi e vai avanti. In caso di piccoli screzi, cerca di superarli, mostrando nonchalance”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Con la Luna nel segno torna lo spirito avventuroso che ti contraddistingue da tempo. La follia può portare un po’ di felicità e di serenità, soprattutto in amore. Potresti ritrovare la voglia di innamorarti, sei intenzionato a dare il massimo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. La Luna è favorevole al tuo segno e da qui a fine ottobre ci sarà una grande possibilità. Se vuoi superare un ostacolo in amore, ti dico subito che la fase di grande benessere arriverà a maggio, con Giove nel segno. Intanto, però, si riparte, soprattutto per chi è a digiuno di relazioni da 2 anni. In molte storie c’è stato un contrasto per problemi di lavoro, adesso questi rapporti potranno essere ricuciti.

