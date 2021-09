Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 12 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 settembre 2021/ Classifica segni Top: cancro...

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Venere nel segno, in questo momento è molto importante l’amore. I rapporti con i collaboratori non sono facili da tempo, ma in passato hai pensato di cambiare lavoro. Chi ha cambiato ora sta bene, chi non l’ha fatto si innervosisce. Ritorno della passione”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Non avere l’atteggiamento polemico assunto di recente. Da due giorni hai Venere attiva nel tuo segno, quindi è probabile che qualcuno si riabbracci e faccia pace. In amore è importante mostrare un briciolo di follia: in fondo, la follia fa parte della nostra vita, regala creatività e voglia di fare e le persone regolate e attente a comandi e rigori non hanno nulla da offrire. Nei prossimi giorni cerca di attivarti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Domenica fluttuante, avete una Venere interessante, ma ancora tanti problemi da superare, soprattutto se vi siete caricati di grandi responsabilità. Il futuro sarà adatto alla vostra persona, con emozioni positive in amore, e nel 2022 capirete che è possibile ritornare forti. Cercate di fare pace con voi stessi e limitate la vostra vena di masochismo”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA