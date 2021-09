Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa seconda domenica del mese di settembre non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 12 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: senti qualche piccolo contrasto dentro e fuori di te, ti sei stancato e hai dato troppo. Fermati un attimo e pensa. Hai la simpatia e l’appoggio di persone influenti, puoi raggiungere un bel traguardo. Se hai un’attività in proprio, da qui a febbraio, fatti notare.

Il Capricorno, se paragona questo periodo ai primi di settembre, è più forte. Nell’ambito lavorativo non si sente pagato e appagato: i soldi non sono tanti e vorrebbe fare altre cose. Molti hanno dovuto cedere dopo una lunga trattativa, ma hanno dentro di loro una grande saggezza. Il segno è forte perché sa stare bene con se stesso.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Dopo aver attraversato 48 ore furibonde, adesso stai meglio: da qualche tempo bacchetti il partner, soprattutto se stai insieme a lui da tempo. Sono tanti i rimbrotti dedicati all’amore. I legami che nascono in questo periodo non hanno tutte le qualità che chiedi, forse perché in questi ultimi giorni sei diventato più intollerante.

