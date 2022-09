Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 settembre 2022/ Ariete e Gemelli al top, Toro altalenante

È iniziata oggi, lunedì 12 settembre 2022, una nuova settimana: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per l’Ariete

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, si parte bene con una settimana ancora con la Luna nel segno: quale vigore, quale energia dimostrano queste stelle! Tu sei diventato anche critico, perché adesso non perdoni nessuno. Quando rimproveri qualcuno però è sempre a fin di bene, infatti pensi che una tua osservazione, anche piuttosto pungente, possa evitare a una persona che ami un errore. Giornata interessante per le relazioni e sempre molto interessante per cercare di risolvere problemi anche di tipo economico, perché Mercurio è opposto.

Toro e Gemelli, le stelle dell’oroscopo Paolo Fox

Caro Toro. Regolarizza tutte le situazioni in sospeso. Ecco perché è molto importante adesso, se c’è stata una relazione difficile, capire se vale la pena continuare oppure no. A fronte di questa situazione di chiusura, tanti Toro potrebbero dire: “Siamo stati per tanto tempo insieme, senza sposarci, senza mettere nulla nero su bianco: ebbene, adesso è ora di mettere delle firme”. È possibile che, in caso di separazione, tu abbia già una nuova relazione nel cuore, perché Venere protegge e qualsiasi decisione tu prenda sarà quella giusta. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che tu debba rinunciare a qualcosa in favore di altro.

Per quanto riguarda i Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox, questo transito di Marte nel segno porta una grande vivacità. Se un Gemelli si mostra apatico, con queste stelle, allora vuol dire che davvero non sta bene, che ha bisogno di stimoli , che da tropo tempo fa una vista riservata. Il vero Gemelli di solito va a dormire tardi e si alza alle 10 e chi non può farlo gli può capitare di stare sveglio la notte per un’idea, tanto che alcuni tengono un taccuino a fianco al letto per annotare ciò che viene in mente d’importante. Tu che sei così creativo ed espressivo, evita persone che ti limitino in questo senso. Venere dissonante parla di relazioni che in questo momento vanno osservate con cautela.











