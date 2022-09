Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 settembre 2022/ Pesci in crisi, Capricorno e Acquario…

È arrivato anche oggi, lunedì 12 settembre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questa nuova settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, tensioni per il Capricorno

Per il Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, preoccupazioni sono tante, anche perché se accetti un incarico e decidi di fare cose importanti poi inevitabilmente devi sopportare qualche tensione. Non credo che questo sia un periodo di blocchi, perché hai dei grandi progetti in mente, ma potrebbe essere un momento di piccoli o grandi ripensamenti e forse faticoso. Dovresti tenerti lontano da persone che vogliono provocarti. Attenzione con il Cancro, con l’Ariete e con qualcuno in generale che si mostra per ciò che non è.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Per l’Acquario è una giornata da sfruttare, Luna favorevole e poi martedì e mercoledì potrebbero nascere delle piccole preoccupazioni. Ti chiedo in questo momento di essere un po’ più cauto anche nei desideri: è giusto sperare in un futuro migliore, sei anche un rivoluzionario, però se tutto non si può fare bisogna trovare un equilibrio. Cambio di rotta per quanto riguarda i lavori, forse qualcosa si interromperà a favore di altro.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, invece, per i Pesci questa situazione astrologica è stridente per le relazioni d’amore, ma bisogna sempre capire da dove si parte: le coppie molto in crisi devono stare più attente. A volte, per superare un momento no, ci si allontana un po’ e si cerca di stare un po’ più per conto proprio, per capire quanto sia importante un sentimento. Questa Venere opposta potrebbe comunque anche ledere le coppie più forti, perché i problemi personali e di famiglia sono in primo piano. Cerca di superare le piccole tensioni e ricorda sempre che più ci avviciniamo alla fine dell’anno e meglio sarà. Ora devi semplicemente cercare di farti scivolare le cose addosso: lo so che non è facile, ma devi tentare.

