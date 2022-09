Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 settembre 2022/ Scorpione giù, Bilancia e Sagittario…

È iniziata quest’oggi, lunedì 12 settembre 2022, la settimana che spacca in due il mese di settembre: non può che tornare puntuale, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, la settimana della Bilancia

Cara Bilancia. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, puoi dimostrare a tutti in questo periodo di avere una grande forza: anche quelli che pensavano, durante la primavera, che tu non riuscissi a superare una difficoltà si dovranno rendere conto di averti sottovalutato. Mercurio nel segno è di buon auspicio e Marte è interessante. Alcuni problemi, di lavoro e di soldi, non sono stati del tutto superati, anche perché chi ha preso una “sberla”, nell’ultimo periodo, deve piano piano recuperare (vale anche per chi è stato male), tuttavia questa situazione promette bene. La Luna opposta oggi ti invita a non tornare sui tuoi passi, su quelle stesse insicurezze che hai vissuto in primavera.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per Scorpione e Sagittario

Per lo Scorpione, in base all’oroscopo Paolo Fox, questo inizio settimana è particolare: Luna in aspetto una po’ strano e potresti sentirti giù di corda, più nervoso oppure un po’ solo nel fare le cose. Dal punto di vista relazionale è molto importante avere a fianco una persona che ti capisca e assumere comunque un atteggiamento più chiaro in amore è importante. In agosto tanti nati Scorpione hanno vissuto un momento di crisi e ripensamenti, per cui adesso bisogna guardare le cose dal punto di vista giusto ed essere positivi, in vista delle prossime settimane.

La Luna è favorevole invece per il Sagittario, ma Marte è ancora contrario ed ecco perché ritengo che, nonostante alcune questioni di lavoro si sblocchino, c’è sempre qualche dubbio che riguarda l’amore: gelosie? Sospetti? Una persona che ti piace è lontana oppure sei tu che , in questi giorni, non riesci ad avere più il rapporto giusto come lo vorresti. Bisogna ricordare, soprattutto ai Sagittario più giovani, che la passione arde, ma la fiamma brucia e se brucia troppo impetuosa lascia il nulla. Quindi, in caso di nuove storie, direi dare tempo al tempo e soprattutto di non garantire subito ciò che potrebbe non essere più reale dopo qualche settimana. Se una storia non funziona, bisogna evitare comunque di cercare altrove.











