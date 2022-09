Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 settembre 2022/ Vergine in amore, Cancro e Leone…

La settimana è appena agli albori, ma in molti non vedono già l’ora di scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 12 settembre 2022. L’esperto di astrologia come di consueto ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo domani 11 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle del Cancro

Caro Cancro. Sai che questa Luna particolare ti ha fatto chiudere a riccio: se una situazione ti piace, ti lanci a capofitto, se invece ti offendi, ed è spesso capitato, non vuoi più parlare con le persone che in qualche modo hanno scosso il tuo animo. Questo momento di piccole tensioni va superato. Nuove alleanze, accordi e progetti potrebbero essere in ritardo sui tempi, però ricorda come stavi a maggio e a giugno: adesso, piano piano, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ci sarà una risposta in più da parte di queste stelle.

Oroscopo domani 11 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, Leone e Vergine al top

Il Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox, dovrebbe affidarsi al buon transito della Luna: Mercurio interessante, Marte permette di vincere delle battaglie, Insomma sentirsi più forti non è difficile e Giove in trigono evita di fare passi falsi. L’unico rischio capita se, proprio per il fatto che ti senti sicuro di te, fai una mossa decisamente sbagliata: non è che siccome abbiamo buone stelle possiamo permetterci di fare qualunque cosa ed è sempre meglio evitare situazioni estreme. Storie nate ad agosto possono continuare.

La Vergine invece ha Venere nel segno: una Venere che aiuta anche in amore e bene anche per gli studenti che magari devono prepararsi per un esame. Se c’è stata una storia d’amore conflittuale, credo che tanti Vergine siano già pronti a fare nuovi incontri. Mettersi in gioco, con Venere nel segno, è quasi un gioco da ragazzi. È solo chi è troppo autocritico o magari non vive bene le relazioni che potrebbe sentirsi un po’ giù di corda.

Oroscopo domani 11 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA