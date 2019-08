Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 13 agosto 2019: Sagittario, Vergine, Ariete, Bilancia

Oroscopo di oggi martedì 13 agosto 2019

Come ogni giorno torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per oggi, martedì 13 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete trova una Luna molto interessante in questi giorni, che potrebbe portare a una crescita non di poco conto. Negli ultimi mesi il Cancro si è trovato a dover stoppare alcune situazioni che non andavano dove si voleva. Il Leone è teso ed entro novembre potrebbe chiudere una collaborazione che ormai non si regge più in piedi. La Vergine vive un momento di grande forza che potrebbe portare a trovare soluzioni a situazioni prima molto complesse. Lo Scorpione odia non sapere le cose, meglio in questo caso una triste verità che una enorme bugia. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si vivono molte tensioni, da qui a novembre si potrebbe terminare qualche collaborazione, ma è il momento per farsi valere. Bisogna lasciare perdere le situazioni che non interessano e cercare di andare avanti. Ferragosto potrebbe essere minacciato da alcune riflessioni, bisogna essere prudenti. Vergine: si sta iniziando un momento di grande forza, se si pensa che in questi giorni c’è un oroscopo importante, chi ha una bella storia la protegge, se si sono vissute delle frustrazione lo si è superato, è un periodo di costruzione, di grande fervore. Bilancia: c’è bisogno di dimenticare qualcosa, forse un torto subito nel lavoro. Alcuni hanno bisogno di rimettersi in piedi, ma attenzione ai contratti perché potrebbe esserci una nuova sfida in agguato. Si potrebbe ottenere qualcosa in positivo se si chiede qualcosa in più, gli studenti possono cercare nuovi riferimenti nello studio. Cielo interessante per l’amore. Scorpione: si odia non sapere la verità, per il segno è meglio una triste verità che una grande bugia. Non si è avuto un grande rapporto con i collaboratori, soprattutto se si è in procinto di cambiare i soci. In autunno ci sarà un bel cielo, ma si è comunque sotto tensione. Prudenza per Ferragosto.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: torna la Luna favorevole nel segno, spesso ci si sente precari nel senso che tutto è in forma sperimentale, soprattutto se in passato ci sono state delle situazioni vantaggiose mentre adesso si è in attesa degli eventi. Questa precarietà potrebbe essere legata al lavoro da dipendente, nonostante il posto fisso forse si vorrebbe qualcosa in più. Periodo ottimo per l’amore, ci si potrebbe innamorare all’improvviso: le conferme sono importantissime. Toro: si sta per affrontare un periodo di grande forza, ci si sta per mettere in gioco in una nuova sfida. Agosto può non essere soddisfacente sotto tanti punti di vista, ma l’autunno può essere un periodo vincente, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Si potrebbe essere stanchi per una situazione familiare piuttosto snervante, ma la giornata andrà comunque bene. Tra stasera e giovedì si consiglia di fare il minimo indispensabile. Gemelli: buon periodo per l’amore, un po’ meno per le finanze. Se c’è qualcuno che interessa occorre farsi avanti, a maggior ragione se si tratta di una persona di indole positiva, che possa risvegliare qualcosa. Si potrebbe avere un asso nella manica da giocare, nella giornata di oggi. Cancro: negli ultimi mesi si è cercato di dire stop alle situazioni che non funzionavano, Saturno ha creato qualche piccolo disagio. Adesso la situazione è definitiva, ed è molto importante. C’è qualche polemica in più, soprattutto se si è iniziato da poco un’attività. C’è da fare gavetta, mentre in amore occorre molta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è un periodo florido per i viaggi, gli incontri e le nuove esperienze. E’ un periodo importante, contano molto le esperienze in altre città. L’ideale sarebbe visitare luoghi e conoscere gente che possano far riflettere sul valore della vita, certe cose che si stanno cercando potrebbero non essere ciò che si desidera davvero. Si potrebbe essere indecisi in amore. Capricorno: si invita il Capricorno alla cautela, soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Si potrebbe trovare un nuovo equilibrio, in particolar modo con i collaboratori, per dare il via ad un nuovo progetto che prevede vittoria in autunno. Il primo errore che si commette è di non ascoltare nessuno, bisogna cercare di limitare il più possibile questa possibilità. Acquario: c’è bisogno di libertà e tranquillità, che si troveranno nella seconda parte di agosto. Sono giornate tese, perché si vorrebbe fare cose che dovrai fare, ma vorreste ottenere di più. Occhio a non sbagliare in amore. Pesci: la settimana è da godere al meglio, venerdì e sabato sono giornate utili per le relazioni sociali. Ci sono grandi vincite in autunno, a partire dalla fine del mese bisogna riordinare un po’ tutto. In amore occhio alla gelosia.



