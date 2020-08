Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2020/ Acquario, Pesci, Gemelli, Capricorno

Soffermiamoci su altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: il segno è favorito grazie a una Luna interessante soprattutto per la creatività tra oggi e domani. Il segno è disordinato, ma è un piccolo genio. Quando si mette in testa qualcosa fuori dalla norma tutti gli danno del matto, ma poi tutti lo vogliono imitare. Si deve portare avanti un progetto con attenzione.

Capricorno: si è un po’ ombrosi e questo capita quando si hanno tante cose da fare, tante nella mente e si deve stilare un programma su cosa portare avanti. Qualcosa è saltato. Attenzione perché questo è un anno positivo. Sembra paradossale perché se salta qualcosa dovrebbe essere un problema. Forse c’è qualcos’altro da privilegiare rispetto a quello che si fa. A volte c’è bisogno di uno scossone per capire dove andare.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci e Sagittario

Voltiamo pagina sempre per l‘oroscopo di Paolo Fox. Pesci: la Luna contraria non incide sull’umore, ma potrebbe farlo sull’organizzazione su un weekend che sarà interessante. Gli ultimi dieci giorni d’agosto non saranno così. Si dovrà tribolare un po’ per mettere in cantiere un’idea e affrontare un socio, un collega, un’attività da gestire con leggerezza. Ci si deve godere questa parte centrale di agosto.

Sagittario: giornata stralunata e contrariata. Non si devono mettere in discussione i rapporti. Quando una situazione non va bene si chiude, si esce di casa. La freddezza e l’incostanza possono provocare problemi. Questo cielo non ha la forza di far rivivere legami vissuti da tempo.

