Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2020/ Gemelli, Ariete, Toro, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2020: Gemelli, Ariete

Diamo uno sguardo più da vicino a due dei dodici segni trattati dall’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: si devono avere stimoli in amore. Ci si innamora del cervello più che del fisico. Superato il momento dell’attrazione fisica c’è bisogno di fare progetti. I rapporti fallimentari che non si vogliono più sono con persone che non sanno cosa dire e hanno sbagliato nel passato. I rapporti con Ariete e Pesci necessitano di grande pazienza. Negli ultimi mesi il lavoro ha avuto una dominante assoluta, con tutti i pensieri su quel settore togliendo peso all’amore.

Ariete: c’è grande voglia di divertirsi, peccato che i sentimenti siano ballerini. Non si ha un riferimento, ma se c’è questa situazione si sbanda. Le coppie più forti, anche loro, devono evitare conflitti dettati dall’insicurezza per quanto riguarda il lavoro e il futuro. Quando una persona è nervosa torna a casa e dice la parola di troppo o pretende una sicurezza che non si ha in altre cose della vita. Si sente qualche tormento per le passioni. Non si devono desiderare persone impossibili.

Oroscopo: Toro e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad altri due segni. Toro: si possono vivere emozioni vere. Tra sabato e domenica Venere e Luna saranno favorevoli, ci sarà da riscoprire un po’ di sensualità e si potrà spingere qualche situazione. Alcune soluzioni sono in arrivo. Non si è il ritratto della disponibilità per tormenti del denaro, queste stelle di ferragosto riaccenderanno l’amore.

Cancro: è importante capire se l’amore che si vive è quello vero. Ci sono giornate come queste che sono di verifica. Sabato e domenica in positivo ci saranno Luna e Venere nel segno, se una storia è vera lo si capirà subito con una grande voglia di stare accanto a quella persona capendo tutto da occhi e da cose che si dicono. Si vive un test, verificando di essere coinvolti magari i in una relazione a metà.

