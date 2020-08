Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2020/ Previsioni: quali i segni top e flop in amore e lavoro?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta a parlare dei segni al top per oggi, giovedì 13 agosto 2020. L’Ariete ha grande voglia di divertirsi anche se in questo momento non ha certezze. Si deve rimanere con i piedi e allora sì che arriveranno delle soddisfazioni. Il Toro è pronto a vivere delle emozioni vere in questo periodo. Tra sabato e domenica ci saranno Venere e Luna favorevoli in grado di far riscoprire qualcosa in amore. Lo Scorpione si sta mettendo sotto per andare a raggiungere i propri risultati. Questo sarà un weekend molto emozionante che favorirà gli incontri e dal quale dunque potrebbe nascere qualcosa di interessante dal punto di vista dell’amore. L’Acquario si trova a vivere una giornata decisamente favorita grazie alla Luna. Quello che permetterà di dare una svolta è la creatività, in grado di regalare un cambio di passo non di poco conto. Presto arriveranno delle ottime emozioni sotto diversi punti di vista.

Oroscopo amore: l’Ariete ha grandissima voglia di divertirsi in questi giorni, ma deve fare i conti con dei sentimenti da considerarsi ballerini. Non si ha un punto di riferimento e anche le coppie forti devono stare attente ad evitare conflitti legati all’insicurezza per quanto riguarda il lavoro. Certo è che se si torna a casa nervosi e vola una parola di troppo si può litigare anche se ci si vuole bene. Il Toro è pronto a recuperare sensualità nel weekend grazie a Venere e Luna decisamente favorevoli. Si potrà lavorare per arrivare a qualche situazione intrigante. I Gemelli devono avere degli stimoli interessanti in amore. Va ricordato che questo segno non si innamora dell’aspetto fisico delle persone, ma più che altro del cervello e se una persona non stimola non regala emozioni. Il Cancro deve capire se l’amore che vive in questo momento sia vero o meno. Sabato e domenica vedremo Luna e Venere nel segno in grado di far capire subito cosa sta accadendo in una relazione. Se c’è una persona che si ama lo si capirà subito per quanto manca, invece se si è in una situazione in bilico si potrebbe chiudere.

Oroscopo lavoro: L’Ariete potrebbe rischiare di creare problemi dal punto di vista dell’amore perché vive una grande insicurezza per quanto riguarda il lavoro e il futuro. Si è nervosi e non in grado di gestire tutto quello che accade. I Gemelli negli ultimi mesi hanno visto la professione vivere una situazione dominante con tutti i pensieri che hanno tolto peso all’amore. Ora invece si torna ad approfondire i rapporti sentimentali, mettendo il lavoro momentaneamente in secondo piano. Il Leone potrebbe troncare una situazione di lavoro. Sole e Mercurio attivi possono parlare di qualcosa importante a livello professionale. Alcune situazioni burocratiche devono essere chiuse entro novembre. La Bilancia è confusa in questo periodo, distratta da qualcosa tanto che non si riesce a trovare una mediazione con i concorrenti sul campo del lavoro. Forse serve la forza per reagire e raggiungere risultati, unita a una maggiore stabilità che al momento però sembra una chimera. I Pesci dovranno sudare un po’ per mettere in cantiere un’idea che portano avanti da molto tempo, serve però forza e determinazione per arrivare al risultato che ci si aspetta e magari parlare con un socio che non si riesce da tempo ad affrontare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA