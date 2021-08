Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 13 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

L’Ariete adesso può anche amare tanto, può anche avere al proprio fianco la persona più bella del mondo, ma è molto interessato, non dico preoccupato, al lavoro: perché attende un riscatto. Guardando le stelle di settembre, devo dire che ci sono delle buone opportunità. Ancora ci sono conflitti da risolvere: due anni di fatica non si risolvono in poche ore.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Leone in questo momento sente che c’è qualcosa da rivedere: se hai a che fare con dei parenti un po’ noiosi, oppure in amore pensi che una parola di troppo possa scatenare l’inferno, attento! Perché tra venerdì e domenica non sarà facile mantenere la serenità.

Sagittario: devi trovare un po’ di serenità in amore: ci sono stati momento difficili, negli ultimi due weekend, per vari motivi, magari non per colpa tua, sono stati lontani dai sentimenti.

L’oroscopo Paolo Fox: Leone, Ariete e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Sagittario ora nei rapporti con gli altri ci vuole un po’ più di coraggio per risolvere problemi. Hai avuto una pazienza esagerata e da lunedì andrà meglio. Qualche rallentamento sul lavoro.

Per l’Ariete questo transito generoso dei pianeti, che sto notando fra settembre e ottobre, dovrebbe rallegrare anche i nati Ariete che sono refrattari a credere in un futuro migliore. Tra l’altro ultimamente ti è capitato di entrare in polemica per delle banalità. Forza e coraggio! Il weekend aiuta! Oggi sei ancora un po’ sottotono, con la Luna opposta. Per il Leone ricordo che questo è un Ferragosto da organizzare bene, altrimenti si rischia di vivere qualche piccola tensione.

