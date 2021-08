Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 13 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci finalmente un po’ di relax, anche se sei stato molto male tra la fine di luglio e gli inizi di agosto. Intendiamoci: c’è chi è stato male fisicamente, c’è chi ha pensato di avere esagerato in amore. Quelli che hanno delle forti responsabilità in arrivo sono un po’ preoccupati per i soldi: lo dico a chi aspetta un figlio e a chi si e sposato da poco. In realtà, sono quelli separati ad essere un po’ tesi e nervosi.

Per il Cancro chi vuole intraprendere una nuova attività sta attendendo una buona notizia e soprattutto, in questi giorni, un po’ di soldi. Ma le conferme non mancheranno in vista dell’autunno.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione, Cancro e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: in questo weekend torna un po’ di coraggio: attenzione ai rapporti più strani! Il segno dei Pesci, quando si unisce ai Gemelli o al Sagittario, nel tempo vive delle profonde frustrazioni o comunque è necessario di tanto in tanto raddrizzare il legame. Sabato e domenica sono delle giornate interessanti per i rapporti part time, con la Luna buona, ma ancora c’è tanta strada da fare per ritrovare serenità anche sul lavoro. Sei molto pensieroso e in ritardo sui tempi, non per colpa tua. Per lo Scorpione questo è un fine settimana che mette pace in famiglia: soprattutto se ci sono stati piccoli battibecchi. Ogni tanto lo Scorpione ha proprio voglia di litigare: lo sente proprio dentro, è la necessità di arrabbiarti. È governato da Marte questo segno, come fai a stare tranquillo? Soprattutto in amore: ti piace proprio litigare per poi fare pace. In questo scenario interessante non mancheranno colpi di scena fra sabato e domenica.

Cancro: siete sempre un po’ vulnerabili in amore: adesso è probabile che una richiesta del partner non sia esaudita. Gli uomini del segno sono un po’ refrattari, soprattutto i giovanissimi, a creare una famiglia e fare dei figli, altri invece, in questo periodo, vorrebbero ricevere un po’ di fiducia e sicurezza in amore.

