Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 13 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: per l’amore da lunedì, con una Venere molto intrigante, chi ha deciso di fare le vacanze ed è single, dal lunedì 16 non ha sbagliato.

Ora tocca alla Bilancia: devo dire che questo agosto parte anche con un’emozione in più da lunedì 16, che va vissuta in maniera molto serena. Sei molto più accomodante. Per l’Acquario, ai cuori solitari, grande forza! La speranza di trovare una persona intrigante aumenta da lunedì.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: in questo weekend sarai tormentato da mille dubbi, soprattutto se non sai se continuare o no un certo progetto di lavoro. Tu vorresti vivere nella più completa libertà, ma ci sono dei problemi in questo senso, non ultimi i problemi finanziari: sarà il caso di economizzare quattrini. Diciamo che in qualche modo le firme di contratti e accordi sono rinviate. i. Per la Bilancia l’ambiente che ti circonda è in continua evoluzione: momenti di ansia ce ne sono stati nel passato, ma saranno sostituiti da fiducia e sicurezza nel futuro. Poi non ci dimentichiamo che, da lunedì 16, Venere entra nel segno: questo è stato un anno importante, lo è ancora, lo sarà. Soprattutto perché è iniziato male: marzo e aprile pensavi che certi discorsi di lavoro fossero chiusi definitivamente e non avevi voglia di fare molto e adesso, piano piano, si riparte.

Per i Gemelli confusione nel lavoro, confusione nella ricerca della risoluzione di alcuni problemi. Colpa tua? No, dell’ambiente. E qui mi riferisco a chi ha una responsabilità di lavoro, a chi sta cercando di programmare qualcosa per settembre. Tutto sfugge: ogni volta che pensi che una problematica è superata, il giorno dopo torna un altro impiccio da risolvere. per fortuna lo scenario cambierà presto a tuo favore, ma ti consiglio prudenza anche nel sottoscrivere affari.

