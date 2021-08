Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 13 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Toro: questo Ferragosto in arrivo non è stato organizzato bene? Se comunque hai deciso di fare qualcosa fra venerdì o domenica, organizzala al meglio, altrimenti potresti stranirti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea che il segno ha un weekend importante: 13, 14, 15, possono essere giornate molto belle! È un periodo in cui sarà facile ritrovare il gusto per le piccole cose, anche perché, diciamocelo chiaramente: alla Vergine non servono grandi cose per stare bene. . Se sei del Capricorno magari è arrivata anche una proposta di lavoro: non ti sembra adeguata alle tue richieste Attento perché magari, se perdi questo treno poi non ne arriva un altro. Bisogna un po’ accontentarsi e lo dico ai giovani trentenni del Capricorno, che sono molto ambiziosi. Chi lavora in questo periodo dovrà contare su persone affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. La Vergine vuole avere un amore sereno, un lavoro redditizio e vuole soprattutto stare tranquilla a livello mentale: cosa che non sempre capita, perché proprio la Vergine ha la tendenza di innamorarsi di persone sconclusionate, forse per cercare di redimerle o per scoprire, in un’altra persona, quello che non si ha il coraggio di essere. Il weekend comunque sembra sereno.

Per il Capricorno il fatto che dall’11 Mercurio stia dalla tua parte, significa che puoi costruire qualcosa di più. Il weekend è interessante per l’amore. Se sei del Toro potresti ritrovare quell’aria un po’ bellicosa che c’è stata in giornate particolari di luglio: qualcuno ricorderà il weekend del 3 e del 4 luglio, del 10 e dell’11 luglio. Se in quelle giornate hai vissuto una crisi d’amore, magari anche piccole, o ti sei scagliato contro il partner bacchettandolo, attento perché in questo weekend potresti vivere di nuovo delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA