Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa aspettarsi?

Comincia un weekend lungo, che porterà al Ferragosto. Cosa possiamo aspettarci dalle stelle in queste giornate? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete sarà un Ferragosto importante: questo segno a volte vuole mettersi un po’ troppo in primo piano, anche con l’aiuto dei pianeti: il futuro promette serenità. Per il Toro anche è un periodo tranquillo, anche se in amore c’è ancora qualche nervosismo e questo potrebbe portare problemi in molte coppie. Per i Gemelli c’è qualche nervosismo ma in generale il cielo è molto bello. In questi giorni forse ci sarà un piccolo intoppo o problema.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: sentimenti...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, ferragosto importante

Ariete, è importante che oggi tu ti prepari a vivere un Ferragosto importante. Speriamo che entro il 15/16 ci sia una bella notizia e la possibilità di guardare al futuro in maniera più serena. Voi siete sempre pronti ad ascoltare gli altri, ma a volte volete comandare troppo. Il vostro modo di fare vi mette in primo piano e a volte i pianeti potrebbe indurvi a essere un po’ ostinati, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il sabato

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, nervosismo

Toro, finalmente un po’ più di tranquillità, anche se l’amore risulta essere un po’ particolare. Questa Venere è nervosetta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non significa che tutte le coppie crollino, ma qualcuno è in fase di collisione con il partner e persino chi si è separato vorrebbe avere qualcosa in più. I nati Toro che hanno messo in discussione una relazione per ora non vogliono saperne di altre storie e vorranno vivere un po’ alla giornata. Il weekend promette una Luna buona.

Gemelli, il nervosismo c’è ma il cielo è molto bello in generale, ma poi ci sono delle giornate particolari. Tra oggi e domani possibile un piccolo intoppo, un ritardo, una provocazione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Evitate di mettervi in una situazione di disagio o di tentare strade difficili da gestire. Voi siete molto ironici e pungenti, ma fate attenzione alle persone con cui avete a che fare. Da Ferragosto via ad un periodo di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ I pianeti di Cancro, Leone e Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA