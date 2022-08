Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il sabato

Il cielo dei 12 segni zodiacali ce lo dice come di consueto l’Oroscopo Paolo Fox nelle sue previsioni su Radio Latte Miele. Per la Bilancia è un periodo in cui c’è qualche tensione da risolvere e soprattutto nel quale bisogna fare attenzione perché forse si ha a che fare con persone troppo arroganti, anche sul lavoro. Per lo Scorpione la Luna è favorevole ma Marte no: dal 20 però si toglierà dal segno. Chi vuole evitare conflitti potrebbe arrivare ad un punto di esplosione. Il Sagittario vivrà questa giornata con il freno a mano tirato: nonostante ciò è un periodo importante.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, tensioni…

Bilancia, le tensioni vanno risolte. Se avete commesso un piccolo errore, poi, potreste trovarvi ad avere a che fare con delle persone un po’ troppo arroganti e dunque l’attenzione deve essere doppia. Anche sul lavoro, nei rapporti con soci, collaboratori o capi, ci vuole doppia prudenza, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Con questo Giove in opposizione, occhio se dovete acquistare qualcosa o fare un affare. Controllate tutte le clausole e i vizi nascosti. L’amore va un po’ meglio, ma attenzione a capire cosa sia rimasto di un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, un po’ di nervosismo

Scorpione, la Luna è favorevole ed è un peccato che ci sia quel Marte opposto. Consolatevi però: dal 20 si toglierà dal vostro segno. Ci sono alcuni che vogliono evitare conflitti ed altri che ingoiano rospi fino a quando esplodono. In questo periodo comunque c’è tanta energia da impegnare nei rapporti e nelle relazioni, ma forse c’è anche qualcosa che non va. Se una persona vi ha dato da pensare, forse avete già fatto polemiche nei giorni dell’11 e del 12. Tra oggi e domani bisognerebbe ritrovare un po’ di tranquillità, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario, forse oggi dovrete tirare il freno a mano. In questi giorni potreste perdere la pazienza a causa di qualche piccolo inconveniente: nulla che possa bloccare le vostra grande evoluzione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Resta infatti un periodo importante per chi ha grandi impegni e vuole portarli avanti.













