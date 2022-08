Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: sentimenti…

Questo sabato comincia con l’Oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni. Per il Capricorno c’è una Luna finalmente favorevole e Venere non è piaciuto contraria. Per i sentimenti, però, non c’è stato molto spazio visto che questo segno ha avuto tanto da fare e ha messo un po’ da parte l’amore. L’Acquario dovrebbe fare attenzione alle spese, mentre per i sentimenti è meglio non strafare in questo periodo. I Pesci hanno una bella Luna con buone intuizioni ma non sempre vengono capiti dagli altri. Sul lavoro da qualche tempo è difficile trovare l’ispirazione.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, l’amore è messo da parte

Capricorno, avete una Luna favorevole e finalmente Venere non più contraria dall’11 di agosto. Forse non c’è stato tanto tempo per amare: i nati sotto questo segno stanno facendo talmente tante cose in questo periodo e combattendo per emergere, da non ritenere giusto perdere tempo in amore. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda però una cosa importante: i sentimenti contano! Qualche lotta c’è ma anche la capacità di vincerle.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il sabato…

Acquario, attenzione alle spese in questo weekend! I nati sotto questo segno spesso sfogano il loro malessere sugli acquisti. Non sono gli unici, però c’è un problema perché spesso si spende anche ciò che non si ha. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia: cercate in questo periodo di non strafare in amore. Se c’è una persona che vi infastidisce, potreste anche pensare di salutarla.

Pesci, avete una bella Luna nel segno! Di solito gli altri sfruttano le vostre intuizioni, ma quando capita a voi di stare male non sempre riuscite a trovare conforto, anche perché spesso vi chiudete in voi stessi. In questo fine settimana avrete una maggiore capacità di rapportarvi agli altri, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Sul lavoro da qualche tempo forse è un po’ difficile trovare l’ispirazione o il ruolo giusto.

