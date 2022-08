Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto 2022/ I pianeti di Cancro, Leone e Vergine

Cominciamo questa giornata con l’Oroscopo Paolo Fox che ci dà le dritte su come andrà questo sabato. Per il Cancro sarà un momento importante per la sfera sentimentale anche se chi ha avuto problemi in coppia deve fare attenzione. Chi ha problemi pratici, anche con il partner, deve cercare di risolverli. Per il Leone il cielo è bello e i pianeti sono favorevoli ma non bisogna adagiarsi sugli allori. Entro la fine dell’anno ci sarà una vittoria e ogni cosa si risolverà più facilmente. Per la Vergine, c’è una Luna fastidiosa che rende un po’ scarichi. Bisogna recuperare il tempo perduto ma anche prestare attenzione ad alcune situazioni non chiare.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, l’amore…

Cancro, ritagliatevi uno spazio di relax. La Luna è in ottimo aspetto per la sfera sentimentale, dice l’Oroscopo Paolo Fox, ma chi ha avuto problemi di coppia ora è meglio che stia attento. Chi ha relazioni di vecchia data o quelli che convivono da qualche mese devono stare attenti: spesso si discute per motivi di soldi o di lavoro. Il segno del Cancro odia essere sminuito in un legame amoroso e se ha problemi, soprattutto a livello pratico, deve cercare di risolverli. Oggi e domani intuizioni vincenti.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti dicono che…

Leone, che bel cielo. L’Oroscopo Paolo Fox dice che Venere, Giove, Sole sono tutti favorevoli! Bisogna solo capire dove vuoi indirizzare questa forza. Quando c’è un oroscopo così interessante il rischio è quello di adagiarsi sugli allori me pensate a non farlo e a continuare per la vostra strada, arrivando al dunque. Entro la fine dell’anno, non solo ci sarà una vittoria, visto Giove favorevole ma tutto sarà più facile da risolvere. I single devono guardarsi finalmente attorno.

Vergine, c’è una fastidiosa Luna opposta che dice che oggi e domani sarete un po’ scarichi. L’Oroscopo Paolo Fox spera che abbiate chiuso le situazioni in sospeso e recuperato il tempo perduto, perché in questi due giorni potreste trovarvi ad avere a che fare con delle persone o a delle situazioni che non sono proprio chiare e alle quali bisogna prestare attenzione.

