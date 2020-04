Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2020/ Bilancia, Sagittario, Vergine e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta di fronte ai segni di Bilancia e Sagittario. Bilancia: l’inizio di settimana è importante, non ci si deve lasciare troppo coinvolgere dalle preoccupazioni e dai desideri degli altri. Spesso la Bilancia rimane interdetta, passa la palla agli altri sulle decisioni. Per non stranire qualcuno, si è molto gentili, si è pensato di privilegiare le emozioni degli altri ma questo può essere sbagliato. Non si deve ritrovare un po’ di sano egoismo, ma quasi soprattutto se si vive un pesante rapporto genitori figli. Sagittario: il segno è protagonista di una grande rivoluzione segnata da un Saturno in buon aspetto, ma anche di un momento di stress che potrebbe capitare in amore. Non tutti discutono, ma in questi giorni c’è una lontananza da colmare. O c’è una persona che non si vede o c’è una persona con cui c’è un blocco psicologico anche se si vede sempre.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine e Scorpione

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto riportato per Vergine e Scorpione. Vergine: le stelle sono stressanti, si può essere comunque premiati. Questo è un anno importante per i Vergine. Chi in maniera pesante ha sopportato comunque queste settimane sa che la sua opera è apprezzata. Ci sono state conferme a inizio anno. A fine mese ci sarà il vero recupero. In amore si deve pensare bene a cosa dire. Scorpione: il segno inizia questa settimana con la Luna buona si è sempre in condizione particolare. Il passato tormenta il segno. Sul lavoro non è escluso che si sia abbandonato un ruolo e si sia stati in un po’ per conto suo. Molto dipende dall’età chi ha 50 anni vuole stare tranquillo, chi ha qualche anno di meno invece aspetta qualcosa di nuovo. Sbiadito è l’aspetto amoroso perché si è molto esigenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA