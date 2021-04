Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua passati in rassegna dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 13 aprile 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro la necessità di riorganizzare la propria vita potrebbe richiedere un notevole sforzo, specialmente le situazioni da rivedere e i riferimenti da modificare sono molti. La giornata di oggi lascia ben sperare per il futuro: Buone occasioni per quanto riguarda l’amore, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con persone nate sotto il segno del Leone e della Vergine. Buone risposte in arrivo anche in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Alcune situazioni difficili da gestire potrebbero portare un po’ di agitazione, ma la giornata di oggi aiuterà a tenere le emozioni sotto controllo.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: il transito che Venere inaugura in queste giornate sembra portare un lieve miglioramento, ma bisognerà presto fare i conti con dei rapporti che non potranno più essere portati avanti. Entro Maggio sarà necessario rivedere anche alcune situazioni lavorative, e questo potrebbe causare un po’ di preoccupazione: nonostante dei piccoli ritardi, però, si potrà contare su delle belle soddisfazioni.

