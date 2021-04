Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per quanto riguarda i segni di Aria le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox comunicate come ogni giorno su Radio Latte e Miele si concentrano sulla giornata di venerdì 9 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: la giornata di oggi sembra regalare una bella vitalità utile a risolvere alcune problematiche, permettendo di volgere a proprio favore delle situazioni potenzialmente difficili. L’arrivo di Venere nel segno previsto per le prossime settimane lascia sperare nell’arrivo di alcune buone risposte entro l’estate, permettendo di godere a pieno dell’amore.

Ora tocca alla Bilancia: le numerose opposizioni che hanno caratterizzato i giorni scorsi sembrano iniziare a diradarsi. Venere non più contrario, infatti, lascia intuire l’inizio di una fase di rinascita molto importante che aiuterà a sbloccare alcune situazioni lavorative importanti.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: le preoccupazioni legate al futuro potrebbero portare un po’ di nervosismo. Il fermento di queste giornate vorrebbe realizzare al più presto dei progetti che invece potrebbero incontrare qualche rallentamento. Attenzione a non lasciare che queste piccole frustrazioni possano generare conflitti spiacevoli.

